Al-Hilal : le message touchant de Koulibaly à Neymar

La nouvelle est tombée dans la nuit de mercredi à jeudi. Sorti sur blessure avec le Brésil, Neymar a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Une blessure très grave qui va l’éloigner des terrains pendant de très longs mois. Sa saison est déjà terminée. Depuis cette annonce, les messages de soutien sont nombreux. Dans une vidéo publié par son club d’Al-Hilal, son coéquipier Kalidou Koulibaly a tenu à lui adresser un message assez touchant.

«Mon frèrot Neymar, j’espère que tu vas bien. On a appris la nouvelle, vraiment désolé pour toi. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous donnes depuis que tu es arrivé. J’espère que tu vas revenir plus fort, on est tous derrière toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, sache que tout le monde, l’équipe, nos familles, seront là pour toi. J’espère que tu nous rejoindras bientôt sur les terrains et tu nous donneras encore de la magie.» L’intéressé appréciera.