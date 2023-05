PSG : Christophe Galtier répond à la rumeur Bernardo Silva

La suite après cette publicité

En clôture de la 36e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre. L’occasion, notamment, pour les hommes de Christophe Galtier de sécuriser un onzième titre de champion de France s’ils venaient à faire mieux que leur dauphin lensois, opposé au FC Lorient. Concentré sur cet objectif primordial pour le club de la capitale, l’ancien technicien des Aiglons n’a, cependant, pas pu éviter les questions sur le mercato estival, ce vendredi, en conférence de presse.

«Je reste focus sur les 3 derniers matches. Concernant ce que nous devons améliorer, il y a évidemment un gros travail effectué par Luis Campos et le président, mais vous comprendrez très bien que je suis concentré sur le match contre Auxerre puis sur les deux derniers matches», a ainsi lancé le coach parisien face aux journalistes. Relancé sur la piste Bernardo Silva, actuellement sous les couleurs de Manchester City, Galtier a malgré tout eu quelques mots élogieux à l’égard de l’ancien Monégasque.

Christophe Galtier apprécie le profil de Silva !

«Bernardo Silva ? On avait dit pas de questions sur le mercato non ? C’est bien amené. Bernardo Silva est un joueur de Manchester City, vous avez vu son dernier match où il a encore été très bon, je l’ai découvert à Monaco quand Luis Campos l’a attiré. C’est évidemment un joueur intéressant, mais je le répète c’est un joueur de Manchester City». Derrière un discours relativement prudent, l’ancien entraîneur de Lille et de Saint-Étienne n’a ainsi pas caché son admiration pour le Portugais. De quoi confirmer l’intérêt annoncé ?

D’ores et déjà pisté par le club parisien la saison passée, Bernardo Silva, estimé à 80 millions d’euros, est également dans le viseur du FC Barcelone, mais le PSG possède aujourd’hui plusieurs longueurs d’avance sur les Culers, en difficulté sur le plan économique. Par ailleurs, les Rouge et Bleu disposent d’un avantage de taille dans ce dossier puisque son agent, Jorge Mendes, entretient des liens privilégiés avec Luis Campos, le conseiller sportif, qui avait déjà attiré Silva à Monaco lorsque ce dernier jouait du côté de Benfica.

Interrogé à ce sujet, le principal intéressé, qui disputera la finale de la Ligue des Champions avec les Skyblues face à l’Inter Milan, avait quant à lui préféré botter en touche. «Le programme, c’est terminer la saison, gagner la Premier League, gagner la FA Cup face à Manchester United et gagner contre l’Inter. Cet été, on verra ce qu’il va se passer», assurait, en ce sens, le Lusitanien. Une chose est sûre, les négociations entre le PSG et l’ancien Monégasque ont déjà commencé. Reste désormais à savoir si le club de la capitale trouvera les bons arguments pour convaincre le Citizen de faire son retour en Ligue 1…

