Youssouf Fofana veut faire danser Kylian Mbappé

Avec Monaco, Youssouf Fofana est l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 depuis plusieurs années. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le club de la Principauté, le puissant milieu de terrain est devenu un international français (15 sélections, 2 buts) et a même participé à la Coupe du monde 2022. L’occasion pour le joueur de 25 ans de côtoyer Kylian Mbappé. Depuis plusieurs jours, le Bondynois est au centre de l’attention du monde du football suite à son départ programmé du PSG vers le Real Madrid comme nous vous le révélions en exclusivité depuis le 7 janvier dernier.

En attendant, Youssouf Fofana attend KM7 sur un autre terrain. En effet, il souhaite voir l’attaquant parisien danser pour voir s’il est aussi bon sur la piste que sur le terrain. «Kylian Mbappé ? Il ne sait pas danser ! En vrai, on ne l’a jamais vu faire, confesse Fofana au Média Carré. Quand tu n’essayes pas, c’est que tu ne sais pas. Je vais aller le chercher sur ce terrain-là, mais c’est vrai que je l’ai jamais vu danser ! Mais on va le faire danser, on va le faire danser.»