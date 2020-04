PSG-Dortmund : Thilo Kehrer revient sur le chambrage

Juste avant que la planète football soit à l'arrêt suite à la propagation de la pandémie de coronavirus, le Paris Saint-Germain avait battu le Borussia Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions (2-0). Après le revers 2-1 du match aller, les Franciliens ont inversé la donne et n'ont pas hésité à chambrer leur adversaire. La raison ? Une joie trop affirmée de l'équipe allemande au match aller. Héros de la première rencontre avec un doublé, le jeune Erling Braut Håland avait été pris pour cible par Neymar qui avait imité sa célébration et l'ensemble du PSG a suivi.

Le défenseur allemand du Paris Saint-Germain Thilo Kehrer s'est exprimé à l'agence de presse DPA et a expliqué qu'il n'y avait pas de tensions avec les Marsupiaux : «j'ai quelques amis au BVB, Emre Can, Mo Dahoud, Nico Schulz ou Manuel Akanji, par exemple. Tout va bien entre nous. (...) Tout est bien qui finit bien.» Néanmoins, Thilo Kehrer garde un très bon souvenir de cette rencontre : «en tant qu'ancien de Schalke, on ne peut pas faire mieux que ça.»