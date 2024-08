Mercato : comment Leverkusen a évité une razzia d’envergure

Leverkusen ne veut pas se contenter du prix du «tube de la saison». Après avoir été spectateur du Leicester 2016, du Monaco 2017, ou de l’Ajax 2019, le club allemand est conscient du danger qui le guette : celui de voir ses meilleurs éléments s’envoler après une saison historique, et de devoir repartir de (presque) rien. C’est pour cette raison que le patron du club, Fernando Carro, avait pris les devants en sécurisant son entraîneur Xabi Alonso dès le mois de mars. Une façon, aussi, d’inviter ses joueurs à rester, et à «kiffer» une dernière fois ensemble face à la montagne qui se dresse face à ceux : celle de la confirmation.

Avec un retour en Ligue des Champions, deux ans après une élimination en phase de groupe, les Die Werkself veulent poursuivre l’aventure sur leur petit nuage, bien perchés là-haut. À cet égard, Xabi Alonso n’a pâti d’aucun départ de taille cet été, si ce n’est celui du défenseur croate Josip Stanišić, revenu de son prêt au Bayern Munich. Au rayon des arrivées, le gros coup Martin Terrier et l’espoir Jeanuël Belocian ont débarqué de Rennes pour 35 millions d’euros (respectivement 20 et 15), quand Aleix Garcia, l’un des meilleurs milieux de terrain de Liga l’an passé, est arrivé depuis Girona pour 18 millions d’euros.

Les cadres sont toujours là

En ce qui concerne les têtes d’affiche de la saison historique, aucun départ n’est à notifier. Annoncé au Real Madrid, au Barça, au Bayern Munich, et un peu partout en Europe, Florian Wirtz reste à ce jour un joueur de Leverkusen, tout comme l’électrique Jeremie Frimpong, pourtant cité sur les radars de Liverpool ou de Manchester City. Le capitaine Jonathan Tah, dont l’arrivée au Bayern Munich semblait actée avant l’Euro, n’est toujours pas parti non plus. «Je prévois mes plans avec Jonathan. Je n’ai pas reçu de nouvelles, il est avec nous, il fait partie de nos projets et est très important», a déclaré Xabi Alonso à son sujet ce vendredi en conférence de presse, précisant qu’Adam Hlozek, condamné à un rôle de second couteau l’an passé, devrait lui partir (logiquement à Hoffenheim).

Le gardien Lukas Hradecky, les défenseurs Edmond Tapsoba, courtisé par le PSG, et Piero Hincapié, dont le profil est loué en Angleterre, ont pris part aux rencontres de préparation de Leverkusen, tout comme Granit Xhaka et l’international allemand Robert Andrich, d’ailleurs prolongé jusqu’en 2028 cette semaine. Le champion d’Europe espagnol, Alejandro Grimaldo, aussi bluffant qu’il soit l’an passé, a confirmé qu’il serait bien là cette saison, tout comme la révélation Victor Boniface, ou le champion du monde argentin et double vainqueur de la Copa América, Exequiel Palacios. C’est donc avec l’esprit léger que Xabi Alonso peut aborder cette nouvelle saison, qui engage dès demain avec un rendez-vous plaisant : face à Stuttgart, en Super Coupe d’Allemagne (20h30).