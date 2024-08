Maxime Lopez signe au Paris FC

Deuxième du classement de Ligue 2, le Paris FC frappe un grand coup. Après avoir enrôlé Jean-Philippe Krasso (Étoile Rouge de Belgrade), Thomas Himeur (Toulouse) ou encore Mathys Touraine (Grenoble), le club de la capitale a sans doute engagé la recrue la plus clinquante du mercato estival 2024 de L2, à savoir celui de Maxime Lopez (26 ans).

«Le Paris FC est fier d’annoncer l’arrivée de Maxime Lopez, milieu de terrain français de 26 ans, en provenance de l’U.S. Sassuolo Calcio. Le natif de Marseille s’engage avec le club de la Capitale pour les trois prochaines saisons, jusqu’en juin 2027. (…) Ce transfert est également un moment spécial pour le club, car Maxime rejoint son frère Julien, joueur clé du Paris FC depuis 8 saisons. Ensemble, les frères Lopez apporteront une dynamique unique au cœur de notre équipe », peut-on lire sur le communiqué publié sur le site officiel du club francilien.

Un Marseillais à Paris

Après presque quatre ans passés à Sassuolo (4 buts, 2 passes décisives en 101 matches), l’ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille revient donc en France et tente un défi pour le mois ambitieux avec le PFC. Lui le natif de Marseille, Lopez espère aider son nouveau club à retrouver l’élite du football français. De son côté, le PFC n’a pas caché sa joie de pouvoir compter sur un tel renfort.

« Je suis très heureux que Maxime nous rejoigne, c’est une histoire particulière. Il correspond à ce qu’on recherche sur beaucoup d’aspects et je pense qu’il s’intégrera bien dans le projet de jeu de Stéphane. Il a compris notre projet à moyen terme et il va apporter son talent et son expérience à ce groupe qui en a déjà », a déclaré François Ferracci, le directeur sportif du PFC.