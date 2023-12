PSG : Kang-In Lee convoqué avec la Corée du Sud pour la Coupe d’Asie des nations

Du 13 janvier au 11 février prochain, la CAN fera son retour. Parallèlement à la plus grande compétition africaine, la Coupe d’Asie des nations de football se jouera, elle, du 12 janvier au 10 février au Qatar. Une période durant laquelle le Paris Saint-Germain devra se passer des services de Kang-In Lee, appelé ce jeudi par Jürgen Klinsmann, sélectionneur de la Corée du Sud.

Les "Guerriers Taeguk", en quête d’un troisième titre après ceux de 1956 et 1960, seront également emmenés par leurs deux attaquants vedettes, Hwang Hee-chan (Wolverhampton), qui vient d’inscrire mercredi contre Brentford son dixième but de la saison en Premier League, et Heung-min Son (Tottenham), qui en sera le capitaine.

La liste de la Corée du Sud pour la Coupe d’Asie des nations

Gardiens de but : Kim Seung-gyu (Al Shabab/KSA), Jo Hyeon-woo (Ulsan), Song Bum-keun (Shonan Bellmare/JPN)

Défenseurs : Kim Young-gwon (Ulsan), Kim Min-jae (Bayern Munich/GER), Jung Seung-hyun (Ulsan), Kim Ju-sung (FC Séoul), Kim Ji-soo (Brentford/ENG), Seol Young-woo (Ulsan), Kim Tae-hwan (Ulsan), Lee Ki-je (Suwon), Kim Jin-su (Jeonbuk)

Milieux : Park Yong-woo (Al Ain/UAE), Hwang In-beom (Etoile Rouge Belgrade/SRB), Hong Hyun-seok (Gent/BEL), Lee Soon-min (Gwangju), Lee Jae-sung (Mainz/GER), Kang-in Lee (Paris Saint-Germain/FRA), Heung-min Son (Tottenham/ENG), Jeong Woo-yeong (Stuttgart/GER), Hwang Hee-chan (Wolverhampton/ENG), Moon Seon-min (Jeonbuk), Park Jin-seob (Jeonbuk), Yang Hyun-jun (Celtic Glasgow/SCO)

Attaquants : Cho Gue-sung (Midtjylland/DEN), Oh Hyeon-gyu (Celtic Glasgow/SCO)