Ligue des Champions : le FC Barcelone poursuit son sans-faute contre le Shakhtar Donetsk, le Feyenoord s’impose face à la Lazio

Début de la seconde salve de la troisième journée de la Ligue des Champions ce mercredi soir, avec deux rencontres programmées à 18h45 : FC Barcelone - Shakhtar Donetsk et Feyenoord - Lazio. Barça - Shakhtar Donetsk. On débute ce duplex en Catalogne au stade olympique Lluís Companys, où le Barça, auteur de 2 victoires en autant de rencontres, recevait des Ukrainiens, troisièmes du groupe H avec 3 points. L’occasion pour les Catalans de continuer leur sans-faute dans une compétition qui ne lui avait pas réussi lors des deux dernières éditions. Face à une équipe de Donetsk acculée dans sa moitié de terrain, les hommes de Xavi Hernandez montraient de belles intentions offensives, et ce malgré quelques approches ukrainiennes dans sa surface, sans danger.

Après un bel enchaînement avec Fermin Lopez et Lamine Yamal, João Cancelo tentait sa chance, mais le ballon était bloqué entre les jambes du gardien (25e). Sur un superbe caviar de Gündogan pour Fermin, seul dans la zone de vérité, le jeune milieu trouvait le poteau face au but, mais Ferran Torres, en renard, s’offrait une superbe reprise pour crucifier Ryznik (1-0, 28e). Et s’il n’avait pas fait trembler les filets avant la première demi-heure, Fermin Lopez s’offrait un bel espace par son appel sur la passe en profondeur du premier buteur, F. Torres, pour fusiller le portier d’une belle frappe, poteau rentrant (36e). Très entreprenant dans le jeu, le numéro 32 était à deux doigts d’inscrire un doublé sur une frappe contrée par la défense adverse (39e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Barcelone 9 3 7 3 0 0 8 1 3 Shakhtar 3 3 -2 1 0 2 5 7

Le Barça s’est fait peur, Feyenoord prend la tête

Au retour des vestiaires, les Blaugranas continuaient leurs assauts offensifs pour creuser l’écart et conforter leur avance. Le Requin, surnom donné au numéro 7, était servi dans la zone de vérité, mais un hors-jeu venait doucher le doublé de l’Espagnol (59e). Finalement, quelques minutes plus tard, les visiteurs arrivaient à réduire la marque par l’intermédiaire de Heorhiy Sudakov, lancé par Irakli Azarovi (62e). Mais il ne fallait pas négliger un Fermin Lopez inarrêtable : d’abord avec une frappe basse qui heurtait le poteau (69e) avant d’être signalé hors-jeu sur un superbe coup de casque (70e). Après un dernier quart d’heure animé par les hommes en blanc, le Barça s’imposait à domicile et prend 9 points sur 9 possibles, tandis que le Shakhtar reste avant-dernier de son groupe. On quitte le nord-est de l’Espagne pour les Pays-Bas, précisément à De Kuip (Rotterdam), où la Lazio se déplaçait pour y affronter le Feyenoord.

Les locaux débutaient très bien ce match avec l’ouverture du score de Santiago Gimenez, finalement refusée en raison d’une position illicite signalée par la VAR (15e). Il fallait attendre six minutes plus tard pour voir l’international mexicain, pour sa première titularisation en C1, s’illustrer face au but, en faisant valoriser son physique face à la défense adverse et tromper Ivan Provedel dans la surface (1-0, 31e). Ramiz Zerrouki faisait le break avant la pause - après le bon travail de l’ancien Niçois Calvin Stengs - le Fennec de 25 ans envoyait une belle frappe dans les filets romains (2-0, 45+2e). Au retour des vestiaires, le buteur du Tri s’offrait même un doublé pour sa première en Ligue des champions (3-0, 74e). Malgré la réduction du score de Pedro sur penalty (3-1, 83e), l’issue ne changeait pas (3-1). Le Feyenoord prend provisoirement la tête de la poule E, la Lazio perd une place avant le match entre l’Atlético de Madrid et le Celtic.