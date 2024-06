Copa América : Monaco condamne les insultes racistes envers Folarin Balogun

Actuellement à la Copa América avec la Team USA, Folarin Balogun a été la cible d’injures racistes. Ce vendredi, l’attaquant de l’AS Monaco a effet publié une photo des messages haineux reçus sur ses réseaux sociaux après la défaite de son équipe face au Panama, 2-1, la nuit dernière (il a marqué le but de son équipe). Logiquement, l’AS Monaco a réagi dans la foulée, et apporté publiquement son soutien à son joueur.

«L’AS Monaco exprime son soutien indéfectible à son joueur Folarin Balogun, cible de propos injurieux et racistes sur ses réseaux sociaux en marge de la rencontre de Copa America entre les États-Unis et le Panama. Le Club condamne avec la plus grande fermeté tout acte de racisme et de discrimination. Ces comportements sont en totale contradiction avec les valeurs de notre club et l’esprit sportif que nous défendons», a indiqué le club de la Principauté sur son compte X.