Real Madrid-Liverpool : Karim Benzema savoure la qualification et rassure sur sa blessure

Ce mercredi, le Real Madrid a fait le travail en s’imposant face à Liverpool lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions (1-0). Les coéquipiers de Karim Benzema n’ont jamais tremblé dans cette rencontre. Le Français a d’ailleurs inscrit l’unique but de la rencontre avant de sortir dans la foulée sur blessure. Au micro de Canal+, il a exprimé toute sa joie après cette qualification et se concentre déjà sur le Classico face au Barça ce week-end.

«On a fait le job au match aller. On a respecté Liverpool au retour avec un grand match et beaucoup d’intensité. Ce n’était pas facile. Ce sont des matches de haut niveau, cela se joue sur des détails. On a maitrisé notre sujet. On est en 8es, ça se joue sur des détails, car les équipes sont fortes. On a réussi à marquer sur nos occasions, c’est bien pour nous. Ma blessure ? J’ai pris un coup au tibia, mais ce n’est rien de grave. Tranquille. Le Classico ce week-end ? Pour préparer une bonne Ligue des Champions, il ne faut rien lâcher en Liga. Le Barça a 9 points d’avance, on peut être à 6 points ce week-end. On va là-bas pour essayer de gagner, rattraper le retard, car rien n’est fini. Ce sera compliqué, mais on ne va rien lâcher. Rien à déclarer pour le reste.»

