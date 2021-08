Real Madrid : David Alaba impressionne déjà

Il n'a pas fallu beaucoup de temps à David Alaba pour se montrer au Real Madrid. Le numéro 4 s'est distingué comme un leader de la défense madrilène pour son premier match de préparation face à l'AC Milan dimanche. Avec la tâche difficile de pallier les départs de Sergio Ramos (parti libre au Paris Saint-Germain) et de Raphaël Varane (transféré à Manchester United), l'ancien du Bayern Munich s'est distingué par sa puissance et son endurance.

À la fin de la rencontre, qui s'est soldée par un match nul et vierge (0-0), l'international autrichien s'est livré sur sa performance «Le secret de mon adaptation, c'est l'équipe. Tous mes coéquipiers m'ont réservé un excellent accueil et c'est très agréable de faire mes débuts avec Madrid. Je me suis senti très à l'aise dans le match et je suis très heureux du match et de ce début», a-t-il déclaré à la chaîne officielle du Real Madrid.