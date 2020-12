Liga : Grenade domine le Betis et se replace pour l'Europe

On dispute la 14e journée de Liga ce week-end. En Andalousie, le Betis voyageait 250 km à l'est jusqu'à Grenade. Onzièmes, les Sévillans comptaient deux points de moins que leur adversaire du jour, installés à la huitième place. A l'Estadio Nuevo Los Cármenes, Dimitri Foulquier et Maxime Gonalons affrontaient Nabil Fekir.

Mais c'est un autre acteur qui allait se mettre en évidence. Roberto Soldado, 35 ans, ouvrait le score sur penalty à la 14e minute (1-0) suite à une faute de Guido Rodriguez, et doublait la mise six minutes plus tard, en profitant d'une erreur de Marc Bartra (2-0, 20e). Ses deuxième et troisième buts de la saison, trois mois jour pour jour après sa première réalisation, offrent trois points et la 6e place à Grenade.

Le classement de La Liga, après 14 journées.