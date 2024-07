JO 2024 (F) : le Canada renverse la France sur le fil et reste en vie

Quelques jours après s’être imposée dans la douleur face à la Colombie lors de son entrée en lice dans les Jeux olympiques 2024, l’équipe de France retrouvait le pré vert de Geoffroy-Guichard pour y défier le Canada, ce dimanche. Provisoirement deuxièmes de leur poule, les Bleues entendaient enchaîner et pouvaient même décrocher leur qualification pour les quarts de finale en cas d’hypothétique victoire. Dans la tourmente suite à l’affaire d’espionnage au drone qui leur a coûté six points de pénalité par la FIFA, les Canadiennes étaient dans l’obligation de l’emporter pour s’éviter une cruelle désillusion après avoir remporté l’or à Tokyo. Pour cette rencontre, Hervé Renard apportait deux changements à son onze avec les titularisations de Bacha et De Almeida au détriment de Karchaoui et Lakrar.

Dos au mur et déclassé au dernier de son groupe, le Canada s’est rué immédiatement vers l’attaque en vue de faire douter les Françaises. Mais avec une volonté de presser haut sur le terrain, les Bleues ont fait bloc aux Canadiennes et ont récupéré de nombreux ballons à l’image de cette interception de Toletti aux 20 mètres sur une mauvaise passe de Gilles. Toutefois, la frappe de la Madrilène était trop molle pour inquiéter Sheridan (6e). Agressives et avec l’envie de se projeter vite vers l’avant, les Françaises n’ont pas réussi à prendre le contrôle des opérations à cause de nombreuses imprécisions techniques. Peu après la demi-heure de jeu, elles ont même joué à se faire peur au regard de l’erreur d’appréciation de Peyraud-Magnin. Sur un centre venu de la droite de Lawrence, la gardienne de la Juve s’est totalement trouée en relâchant le ballon derrière elle avant que Mbock ne dégage en catastrophe (33e). Un fait de jeu anecdotique puisqu’à force de pousser, la France a fait craquer le Canada avant le repos via Katoto.

Un match haché qui a laissé des traces chez les Bleues…

Avec un bel enchaînement du pied droit, l’attaquante du PSG a mystifié Sheridan pour inscrire son troisième but dans le tournoi et permettre à la France de faire la course en tête à la pause (1-0, 42e). Virtuellement éliminé, le Canada est revenu avec des intentions très claires. Si les Bleues ont poussé pour se mettre à l’abri à l’image de ce centre-tir de Toletti qui a terminé sa course dans les gants de Sheridan (51e), les Nord-Américaines se sont procurées une occasion très chaude dans la foulée via Awujo dont la reprise a été bloquée par Peyraud-Magnin (53e). Sur le reculoir depuis le retour des vestiaires, les Bleues ont subi les débats avant de plier avant l’heure de jeu, la faute à une sortie approximative de Peyraud-Magnin qui a profité à Fleming. Seul face au but vide, la milieu de Portland a simplement poussé le cuir pour égaliser (1-1, 58e) tandis que la gardienne tricolore, visiblement touché sur l’action, a été contrainte d’être remplacée par Picaud (59e).

Un véritable coup dur pour l’équipe d’Hervé Renard qui se devait de répondre présente dans la difficulté face à une formation nord-américaine galvanisée par ce but égalisateur à l’image de ce retour salvateur de Buchanan sur Diani, qui filait vers les cages de Sheridan (65e). Puis, la rencontre a pris une tournure catastrophique pour les Bleues. Touché à la cuisse à l’issue d’un choc avec Leon et incapable de poursuivre, Renard a dû céder à son tour sa place à Lakrar (71e). Le dernier quart d’heure de la partie s’est avéré très rugueux avec de nombreux duels disputés et des fautes commises à la pelle de part et d’autre. Dans le dur, les Bleues ont multiplié les mauvais choix et les erreurs dans les transmissions à l’heure où les Canucks, avec beaucoup d’impact, poussaient pour prendre l’avantage. Sous pression, l’équipe de France s’est offert deux opportunités pour repasser devant. Or Mbock de la tête (90e+2), puis Katoto ont buté sur la gardienne canadienne (90e+8). Puis, au bout du temps additionnel, Gilles a jeté un coup de froid en reprenant victorieusement un ballon détourné par Picaud (1-2, 90e+12). Renversant, le Canada frustre la France et reste en vie dans ce tournoi. Les Bleues peuvent nourrir de gros regrets !