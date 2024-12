AS Roma : ça commence très mal pour Enzo Le Fée

L’AS Roma aime piocher en Ligue 1. Ces dernières années, la Louve a accueilli dans ses rangs des pensionnaires du championnat de France, à l’image de Renato Sanches, de Leandro Paredes ou encore de l’ancien joueur de l’OL, Houssem Aouar. Mais cela n’a pas forcément été un gage de succès. L’écurie italienne espère connaître une meilleure réussite avec Enzo Le Fée. Âgé de 24 ans, il a été arraché durant l’été 2024 au Stade Rennais, qui n’a pu compter sur lui qu’une seule saison (5 assists en 35 matches toutes compétitions confondues, ndlr). En effet, il avait été transféré de Lorient à Rennes en 2023. Le tout contre un chèque de 20 M€. Une année plus tard, il a posé ses valises chez les Giallorossi, qui ont déboursé 23 M€ pour s’attacher ses services.

Les Romains ont d’ailleurs fièrement annoncé la bonne nouvelle le 10 juillet dernier. «L’AS Roma est heureuse d’accueillir Enzo Le Fée. Le footballeur français né en 2000, qui va renforcer le milieu de terrain, est originaire de Rennes et a grandi à Lorient, où il a été convoqué dans les équipes nationales de moins de 20, 21 et 23 ans. Malgré son jeune âge, grâce à sa vision du jeu, son dynamisme et l’habileté démontrée sur les coups de pied arrêtés, Enzo Le Fée s’est imposé parmi les joueurs les plus intéressants de la scène du football européen, cumulant plus de 130 apparitions en Ligue 1.» De quoi donner le sourire aux tifosi, ravis de pouvoir compter sur ce talent arrivé dans les valises du nouveau directeur sportif, Florent Ghisolfi.

Le Fée ne joue pas avec Ranieri

Il faut dire que les deux hommes se connaissent parfaitement puisqu’ils avaient déjà collaboré chez les Merlus (2017-2019). A cette époque-là, Ghisolfi était l’adjoint de Mickaël Landreau. Quelques années plus tard, il a donc pensé immédiatement à Le Fée pour venir renforcer la Louve. Un choix évident selon lui. «Enzo est heureux de venir à Rome. Je pense que vous êtes ici pour l’accueillir. Vous verrez que son arrivée sera une très très bonne chose pour Roma.» Très confiante, la presse italienne s’était enflammée pour la signature du Français. Mais quelques mois après, les médias transalpins sont un peu moins emballés par le joueur. Il faut dire que son aventure dans la capitale n’a pas vraiment bien débuté.

Après seulement deux apparitions en Serie A contre Cagliari et Empoli, il a rapidement été stoppé par une blessure au ligament latéral. Celle-ci a nécessité 39 jours d’arrêt. Le Fée, qui a manqué 6 rencontres, n’a retrouvé les siens qu’en octobre. D’abord sur le banc, il a fait une entrée en jeu face à l’Inter en Serie A (20 minutes, 20 octobre) avant d’enchaîner face à Dynamo Kiev (53 minutes, 24 octobre) et l’Union Saint-Gilloise (55 minutes, 7 novembre) en Ligue Europa. En championnat, il a joué face au Torino (90 minutes, 31 octobre) et l’Hellas Vérone (67 minutes, 3 novembre). Au total, le natif de Lorient a donc participé à 7 rencontres toutes compétitions confondues, dont une seule en intégralité (5 titularisations). Il faut aussi préciser qu’il a été six fois sur le banc sans entrer en jeu.

Un "mystère" pour la presse italienne

C’était le cas lors des 4 dernières rencontres où il était dans le groupe. Le Fée, dont la dernière apparition sur le pré remonte au 7 novembre, soit presque un mois, peine à convaincre en Italie. Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport s’est d’ailleurs penchée sur son cas. La publication au papier rose a titré : "le mystère Enzo Le Fée, sur le terrain seulement pendant 365 minutes". La GdS précise qu’il est le seul joueur de l’équipe première (à l’exception d’Hermoso blessé et de Sangaré) à ne pas avoir été utilisé ne serait-ce qu’une minute par Claudio Ranieri, qui dit de lui qu’il a de «bonnes qualités». Le footballeur acheté 23 M€, qui n’avait pas montré grand-chose jusqu’à présent selon la GdS, coûte 65 000 euros par minute jouée cette saison.

Il va devoir rapidement rectifier le tir, lui qui espère ne pas subir le même sort que d’anciens joueurs de L1 qui ont fait un passage express à Rome. Mais certains croient encore en lui en Italie. C’est le cas de Michele Tossani, journaliste chez Tuttosport et le Corriere della Serra. «Je pense que c’est un très bon joueur. Claudio Ranieri a besoin de trouver le meilleur système pour utiliser Enzo Le Fée, Paulo Dybala, Matias Soulé ou Tommaso Baldanzi. Rome a besoin d’augmenter son niveau technique». Et selon lui, Enzo Le Fée aura une carte à jouer. Mais le temps presse. D’autant que le Corriere dello Sport annonce qu’un départ cet hiver, sous la forme d’un prêt est envisagé pour le joueur, qui a un marché en France. Estadio Deportivo ajoute que le Betis pense aussi à lui. Affaire à suivre…