Ajax : Marc Overmars démissionne après avoir envoyé des messages inappropriés

C'est une histoire qui va faire énormément parler ces prochains jours. Alors qu'il venait de prolonger avec l'Ajax, Marc Overmars, directeur sportif du club, a démissionné ce dimanche soir après que accusations de harcèlement au travail ont été révélées. ESPN annonce que l'ancien joueur d'Arsenal a envoyé régulièrement des messages déplacés au personnel féminin du club. Dans un communiqué, il a décidé d'annoncer sa démission.

«J'ai honte. La semaine dernière, j'ai été confronté à des rapports sur mon comportement et sur la façon dont cela a été ressenti par les autres. Malheureusement, je ne savais pas que j'avais franchi les limites avec cela, mais cela m'est devenu clair ces jours-ci. Je j'ai soudain ressenti une pression énorme. Je présente mes excuses. Surtout pour quelqu'un dans ma position, ce comportement ne peut être justifié, je le vois maintenant aussi. Mais trop tard. Je ne vois pas d'autre option que de m'arrêter à l'Ajax. Cela a également un impact majeur sur ma situation privée . C'est pourquoi je demande à tout le monde de me laisser tranquille, moi et ma famille», peut-on notamment lire.

Director of Football Affairs Marc Overmars will leave Ajax with immediate effect. He made this decision after discussions in recent days with the Supervisory Board and CEO Edwin van der Sar and communicated his intentions to them.