PSG : Luis Enrique réagit à la non célébration de Randal Kolo Muani

Si Randal Kolo Muani a encore du mal à se mettre au diapason avec le reste du collectif au PSG, il n’a rien perdu de son adresse face au but. Malgré des performances en dents de scie, il cumule 8 buts et 3 passes décisives en 22 rencontres toutes compétitions confondues. L’attaquant ne se satisfait pas de cela puisqu’après son but contre Brest le week-end dernier, il n’a pas souhaité célébrer. Rien d’anormal pour Luis Enrique, interrogé en conférence de presse à ce sujet.

«Honnêtement, je n’ai pas vu comment il a célébré son but. C’est très personnel, affirme le coach espagnol à la veille d’un déplacement à Strasbourg (20e journée, 21h). Moi je suis content de lui, il peut jouer en neuf ou dans les couloirs. Il a une attitude et un comportement parfait. Je suis très heureux avec lui. Je ne me préoccupe pas de savoir si les joueurs célèbrent ou pas les buts. C’est une question pour lui, pas pour moi.»