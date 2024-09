Erik ten Hag se moque de Cristiano Ronaldo

Légende de Manchester United qu’il a quitté en décembre 2022 avant de rejoindre quelques semaines plus tard l’Arabie saoudite et le club d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo reste attentif à la situation des Red Devils. Si ses relations étaient explosives avec Erik ten Hag, la donne n’a pas changé et le Portugais avait critiqué un manque d’ambition de la part du technicien néerlandais : « l’entraîneur… il dit qu’ils ne peuvent pas rivaliser pour gagner le championnat et Ligue des champions. En tant qu’entraîneur de Manchester United, vous ne pouvez pas dire que vous n’allez pas vous battre pour gagner la Ligue des champions. Vous devez vous dire mentalement : « Écoutez, peut-être que nous n’avons pas ce potentiel, mais je ne peux pas dire ça. Nous allons essayer. » Vous devez essayer »

Une intervention dans le podcast de son ami et ancien coéquipier Rio Ferdinand qui a fait pas mal parler Outre-Manche. Erik ten Hag qui était présent en conférence de presse ce jeudi en marge du match de Premier League ce samedi contre Southampton a réagi aux propos de Cristiano Ronaldo. Et il n’a pas été tendre avec le quintuple Ballon d’Or : «il a dit que Manchester United ne pouvait pas gagner la Premier League. Il a dit ça, si vous lisez bien l’article. Ronaldo est loin, en Arabie Saoudite, loin de Manchester. Tout le monde peut avoir son opinion. C’est bien !» Visiblement tendu, Erik ten Hag n’aura pas le droit à l’erreur puisque son club est quatorzième de Premier League et a été ridiculisé par Liverpool avant la trêve internationale.