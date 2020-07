Barça : Quique Setién défend Antoine Griezmann

Recruté l'été dernier par le FC Barcelone, Antoine Griezmann (29 ans) peine à mettre tout le monde d'accord. Souvent pointé du doigt, le Français a même été cité comme un candidat potentiel à un départ cet été 2020. Mais cela ne devrait pas être le cas puisque le club blaugrana lui a renouvelé sa confiance lors d'une réunion avec sa soeur et conseillère. En conférence de presse ce vendredi, Quique Setién a évoqué le cas du champion du monde 2018.

«Il est possible que cette nouvelle situation vous ait profité. Il est un joueur extraordinaire qui doit performer dans n'importe quelle position et offrir les qualités qu'il a. Dans de nombreuses rencontres, il l'a fait. Cela a été le cas face à Villarreal. Il était content de son rendement et des nombreuses choses qu'il a pu faire. » À lui de continuer ainsi demain face à Valladolid (match à suivre en direct sur notre site en live commenté).