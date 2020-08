Tottenham : José Mourinho cartonne le PSG avant la finale

Qualifié pour la première fois de son histoire en finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich dimanche soir à Lisbonne. Un match symbolique pour le club parisien qui rêvait d'accéder à un tel niveau depuis son rachat par QSI en 2011. Il aura donc fallu attendre plusieurs années pour voir le PSG se hisser en finale. Interrogé sur le parcours des joueurs franciliens dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, José Mourinho ne s'est pas montré forcément tendre avec le champion de France.

Pour le manager de Tottenham, Paris aurait déjà dû rafler la mise par le passé. « Je pense que c'est un échec qu'ils ne l'aient pas gagnée lors des deux saisons précédentes car depuis cinq ou six ans, l'investissement est fou, la liste des meilleurs joueurs qui s'y trouvent est incroyable », a ainsi commenté le technicien portugais dans une interview accordée à Goal et DAZN. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo devraient apprécier...