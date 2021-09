FC Barcelone : Ronald Koeman botte en touche pour son avenir

La suite après cette publicité

Ronald Koeman et le FC Barcelone sont dans le dur. En difficulté en Liga et en Ligue des Champions (défaite 0-3 contre le Bayern Munich au Camp Nou), les Blaugranas restent sur deux matchs nuls en championnat, contre Grenade et sur la pelouse de Cadix, le tout en montrant un visage très inquiétant sur le terrain. Forcément, l'avenir du technicien néerlandais est fortement remis en cause. Koeman semble même se trouver sur un siège éjectable, alors que la direction du club culé semble avoir jeter son dévolu sur Xavi Hernandez pour prendre les commandes du Barça.

Présent en conférence de presse ce samedi matin avant la réception de Levante dimanche (16h15, à suivre en direct commenté sur Foot Mercato), Ronald Koeman a une nouvelle fois répondu à une question sur son avenir. «Je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet car je n'ai pas lu la presse depuis longtemps. Je connais les rumeurs, mais tout ce que nous avons à faire est de gagner des matchs. Il y a des rumeurs, des noms... C'est votre boulot (aux journalistes, NDLR). Je ne vais pas gaspiller de l'énergie sur des choses que je ne peux pas contrôler», a ainsi simplement lâché le coach de 58 ans, qui sera par ailleurs privé de banc contre Levante en raison de sa suspension de deux matchs.