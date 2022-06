L'Ajax a trouvé le remplaçant de Sébastien Haller

La suite après cette publicité

A l'image de l'été 2019, l'Ajax Amsterdam risque de perdre de nombreux joueurs lors de ce mercato estival. Orpheline de son attaquant Sébastien Haller, parti remplacer Erling Haaland à Dortmund, la formation hollandaise aurait dressé une liste de trois joueurs pour le remplacer. Le nom de Steven Bergwijn (Tottenham) était déjà évoqué, tout comme celui de Brian Brobbey (RB Leipzig), que les Néerlandais aimeraient bien rapatrier.

Enfin, le troisième et dernier nom pisté pour renforcer la ligne offensive serait serait, selon VINL, celui de Joshua Zirkzee. L'attaquant du Bayern Munich était prêté cette saison à Anderlecht, avec qui il a inscrit 18 buts et délivré 13 passes décisives en 47 matchs. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club allemand, le joueur pourrait donc rentrer au pays, lui qui ne serait pas forcément chaud pour jouer un second rôle au Bayern. Les ventes de Gravenberch et Mazraoui, de l'Ajax vers le Bayern ces derniers jours pourraient faciliter les négociations.