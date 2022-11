JT Foot Mercato : Manchester United lance les grandes manœuvres pour le remplaçant de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Les pistes de United pour son attaque :

Manchester United va certainement se séparer de Ronaldo dès ce mercato hivernal et les Red Devils ont déjà des idées pour le remplacer. Les pensionnaires d'Old Trafford vont tenter leur chance avec Kylian Mbappé dès cet hiver, selon la presse anglaise. Une offre de 175 M€ est à l'étude pour convaincre le Bondynois de rallier la Premier League mais c'est loin d'être fait... Alors, la direction explore d'autres pistes. Depuis quelques semaines, le nom d'Eric-Maxim Choupo-Motting est régulièrement associé aux Red Devils. Le Camerounais marche sur l'eau cette saison avec le Bayern Munich et atterrir à Manchester serait une belle porte de sortie pour lui. Mais le club anglais regarde aussi en Serie A. Le buteur de la Juventus Dusan Vlahovic coche toutes les cases recherchées par la direction par sa jeunesse et son sens du but. Enfin, Tammy Abraham est lui aussi sur la short-list des dirigeants après sa belle saison avec la Roma la saison dernière. S'il a plus de mal cette année, son profil reste très intéressant et il garde une belle cote en Premier League.

Rabiot est prêt à «assumer ses responsabilités»

Adrien Rabiot était présent en conférence de presse ce vendredi et sait qu'il fait partie des rares joueurs d'expérience au milieu de terrain chez les Bleus. Absent de la liste lors du Mondial il y a quatre ans, il aborde cette Coupe du monde au Qatar dans la peau d'un titulaire et il compte bien répondre présent. «Ça m'excite d'être là, d'être titulaire très probablement. Ce sont de grandes responsabilités d'être dans une compétition comme celle-là. Mais je suis prêt à les assumer», a déclaré le milieu de la Juventus. Réponse mardi prochain face à l'Australie.

Agüero débarque au Qatar dans une drôle d'ambiance

Sergio Agüero a pris la direction du Qatar pour suivre la quête de Lionel Messi et de l'Argentine vers le titre mondial. Mais pour ce voyage, le Kun a dû prendre l'avion et s'est retrouvé totalement entouré de supporters brésiliens. Ces derniers n'ont pas fait semblant pour mettre l'ambiance, pour le plus grand bonheur de l'ancien joueur de Manchester City, qui a partagé la scène sur les réseaux sociaux.