PSG-OM : réunion de la commission de discipline ce mercredi

La commission de discipline va avoir du travail cette semaine. Après les nombreux incidents qui ont émaillé le PSG-OM de dimanche soir, plusieurs points seront abordés lors d'une réunion mercredi prochain avec de potentielles sanctions à la clé. Les cinq joueurs expulsés visés. Les cas Amavi et Kurzawa seront étudiés pour comportements violents et actes de brutalité, Neymar pour comportement violent, Benedetto pour les deux cartons jaunes entraînant un retard de la reprise du jeu et Paredes avec ses deux cartons jaunes pour fautes manifestes.

La LFP va aussi revenir sur le cas Pape Gueye, sanctionné par erreur d'un avertissement après une intervention sur Neymar. Enfin derniers points, sans doute les plus chauds avec l'altercation entre le numéro 10 brésilien et Alvaro Gonzalez, et le crachat de Di Maria. La commission est en train de récupérer tous les éléments (les images notamment) pour mettre à jour ces deux faits de jeu. Elle jugera alors de l'ouverture d'instructions ou non.