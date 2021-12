Dossier Mbappé : le Real Madrid va devoir rendre des comptes au PSG

La suite après cette publicité

Plus les jours passent, plus l'avenir de Kylian Mbappé semble s'écrire à Madrid. De l'autre côté des Pyrénées, les journalistes sont en tout cas convaincus que le Bondynois défendra la tunique blanche dès la reprise de la Liga en août prochain, et les médias publient déjà des potentiels onze types de la saison 2021/2022 avec le Français présent devant.

On le sait, d'ici moins d'une semaine, Florentino Pérez aura le champ libre pour négocier directement avec le joueur, sans devoir attendre le feu vert du Paris Saint-Germain. Mais comme l'indique Mundo Deportivo, le Real Madrid devra tout de même tenir le PSG au courant, et ainsi faire savoir aux Parisiens qu'il négocie avec Mbappé.

Le Real Madrid doit tenir le PSG au courant

C'est l'article numéro 18 du règlement du mercato de la FIFA qui le stipule, précisant que les Madrilènes devront « communiquer par écrit leur intention au club du joueur avant de débuter les négociations », et ce même si le joueur arrive en fin de contrat. Le PSG n'aura pas son mot à dire et devra se contenter d'essayer de convaincre son numéro 7 de rester, mais nul doute que Leonardo et compagnie n'apprécieront pas de recevoir un fax des Madrilènes juste avant cette double confrontation européenne.

En cas de non respect de cette règle, le Real Madrid fait face à des sanctions disciplinaires, et vu comment les relations entre les deux clubs se sont refroidies ces derniers temps, on se doute bien que le PSG ne laissera rien passer. Affaire à suivre...