OM : l’énorme coup de gueule de Matteo Guendouzi

Ce samedi soir, la Ligue 1 a fermé ses portes. Paris est Champion, Troyes, Ajaccio, Angers et Auxerre descendent et Lens termine deuxième. L’Olympique de Marseille, assuré de terminer troisième, se déplaçait à Ajaccio pour la dernière d’Igor Tudor, qui avait annoncé son départ jeudi dernier.

La suite après cette publicité

En l’absence de Valentin Rongier, c’est Matteo Guendouzi qui portait le brassard. Le milieu de terrain, à l’instar de Cengiz Ünder et de Leonardo Balerdi, jouait probablement son dernier match sous les couleurs olympiennes. Et cela ne sera pas un souvenir impérissable.

À lire

OM : les coulisses d’une drôle de journée

Matteo Guendouzi charge ses copains et évoque son avenir

« Il faut assumer pour porter le maillot de l’OM. On est l’Olympique de Marseille, on n’est pas censé perdre contre une équipe inférieure à nous. Il y a des joueurs qui ne sont pas au rendez-vous, qui font des erreurs. Il faut savoir assumer. On a fait une très mauvaise fin de championnat, on a fait des mauvais matches, on a montré une mauvaise image de l’OM. », a expliqué le capitaine d’un soir au micro de Prime.

La suite après cette publicité

Car oui, ce samedi soir, l’OM s’est à nouveau incliné. Sa quatrième défaite en cinq matches. L’AC Ajaccio, l’un des pires élèves de L1 aura pris six points à l’OM, qui n’aura franchement rien montré de spécial ce soir. Interrogé sur son avenir, Guendouzi a aussi tenu à faire passer un message : «la question ne se pose pas pour l’instant. Il y a une défaite qui est dur à avaler. Il y aura des discussions avec le club. On verra comment cela va se passer. Un nouveau coach va venir, il y a beaucoup de choses qu’il faudra prendre en compte. Mais je suis très content d’être à l’OM.» Un final amer pour certains joueurs et pour Igor Tudor…