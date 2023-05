OM : certains ont joué leur dernier match au Vélodrome

La suite après cette publicité

Ce samedi soir, la fête était belle à Marseille. Entre 20h45 et 21h05, les Marseillais, qui recevaient Brest pour cette avant-dernière journée de Ligue 1, fêtaient les trente ans de la victoire en Coupe des Clubs champions (C1). On a vu différents anciens joueurs, comme Didier Deschamps, se faire acclamer par les supporters avant le coup d’envoi notamment.

Lorsque ce dernier a été donné, les quatre tribunes de l’Orange Vélodrome ont déployé un immense tifo qui, sans nul doute, fera date. Puis après ? Pas grand-chose honnêtement. L’OM est passé à côté de sa rencontre et a fini par s’incliner par deux buts à un. Cette fois, c’est sûr, les Phocéens finiront troisièmes derrière le Paris SG et Lens et ce n’est pas la lecture de la saison d’Igor Tudor qui leur fera moins de peine.

Guendouzi, une sortie ratée

Quand les trois coups de sifflets finaux ont été entendus, une bronca est descendue des tribunes. Cela fut encore pire quand les joueurs se sont approchés du virage sud. Alexis Sanchez, accroupi, en est resté assez loin, pensif. Car c’était aussi une soirée de dernière. Peut-être pour le Chilien, mais très probablement pour Mattéo Guendouzi.

Le milieu de terrain a été sorti avant l’heure de jeu (58e), a reçu quelques applaudissements puis s’est dirigé vers son banc sans un regard ni un mot pour son coach. Devant le virage sud, il était presque hagard et bientôt rejoint en tenue de ville par un Dimitri Payet dont les dernières heures, cette saison, auront été sombres puisqu’il est suspendu.

Balerdi est aussi sur le départ

Pour Guendouzi, il devrait répondre aux sirènes de Londres et Aston Villa est toujours en pole. Concernant le Réunionnais, il lui reste une année de contrat, mais personne ne sait encore s’il l’honorera. Léonardo Balerdi, lui, a fait un match plus que correct, il est aussi resté longtemps devant le virage des South Winners. Il est aussi l’un de ceux qui devraient quitter la cité phocéenne cet été.

Enfin, Cengiz Ünder est un peu passé à côté de son match tout en étant l’un des joueurs offensifs les plus dangereux ce samedi soir. Lui aussi est sur le départ sans que l’on sache encore s’il va trouver preneur. Tudor, qui ne sait pas non plus s’il sera là, a évoqué les grands défauts de sa saison : « je l’ai déjà dit, il nous a manqué sept ou huit buts, ça se sent. C’est évident. On a beaucoup de buts arrivés des milieux, des pistons, des défenseurs. C’est le trio offensif, et quand je dis ça c’est tout le secteur offensif, qui devait faire la différence, ce n’est pas ce qu’on a vu pendant une partie de la saison ». Le remaniement devrait être énorme et à Marseille, le changement, c’est maintenant.