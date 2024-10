Ballon d’Or 2024 : les premiers mots de Rodri après son sacre inattendu

La folle rumeur de cet après-midi s’est donc confirmée. Alors que Vinicius Junior était annoncé comme le grand favori, c’est bel et bien Rodri qui a soulevé le Ballon d’Or 2024. Un sacre qui a mis tout Madrid en colère, mais qui reste une belle nouvelle pour le football, tant l’Espagnol a brillé avec Manchester City avant de remporter l’Euro avec l’Espagne l’été dernier.

Élu meilleur joueur du dernier Championnat d’Europe, Rodri n’a pas caché sa joie. « Soirée incroyable pour moi. J’ai énormément de gens à remercier. France Football, l’UEFA pour ce prix. Merci à toutes celles et ceux qui ont voté pour moi. C’est une soirée spéciale pour moi et mon pays. Je voulais remercier ma compagne Laura. On fête aujourd’hui notre anniversaire. Ce chemin n’aurait pas été le même sans toi, merci infiniment. À ma famille, évidemment, pour toutes les valeurs qu’ils m’ont transmises. Ils m’ont permis de devenir l’homme que je suis devenu. Merci à Pablo, mon agent. Qui l’eut cru Pablo, qu’on se retrouverait là ? Merci à mes amis de leur soutien. Je ne veux pas oublier mes coéquipiers de Manchester City. Sans vous ce prix aurait été impossible. Je suis dans le club qui est le meilleur du monde. merci à la sélection espagnole », a-t-il déclaré, avant de faire passer quelques messages.

Enfin la reconnaissance des milieux

Chef d’orchestre de la Roja, le Skybkue a tenu à avoir une pensée pour ses coéquipiers en sélection. En particulier pour Dani Carvajal (qui a remporté la Ligue des Champions et l’Euro) et Lamine Yamal. « Je voulais m’adresser à mes coéquipiers, car nous avons remporté l’Euro. J’aimerais parler à Carvajal qui mériterait d’être ici, mais qui est blessé. Je suis convaincu que Lamine Yamal remportera ce prix très bientôt. Continue comme ça et tu seras là dans quelques années », a-t-il indiqué, avant de conclure sur la symbolique de sa victoire dans le monde du football.

À l’heure où le Ballon d’Or a souvent récompensé les attaquants aux dépens des créateurs du milieu - Andrés Iniesta et Xavi peuvent en témoigner- Rodri n’est pas peu fier d’avoir su inverser cette tendance. « Ce trophée consacre ma victoire, mais celle d’autant de joueurs espagnols comme Iniesta et tant d’autres. C’est une victoire pour le milieu de terrain. C’est le foot qui a gagné. Merci à tous ces milieux de terrain. Nous sommes souvent éclipsés par d’autres postes, mais aujourd’hui nous sommes en pleine lumière. Quand on est milieu de terrain et que l’on veut briller, ça demande encore plus d’efforts. Il faut s’améliorer sans cesse. Il faut être presque comme un attaquant. » C’est dit.