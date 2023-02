Liverpool - Real Madrid : les Reds en quête de revanche pour briser la malédiction en Ligue des Champions

La suite après cette publicité

L’heure de la revanche pourrait bien sonner mardi soir (21 heures), sur la pelouse d’Anfield, où Liverpool accueillera le Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Tel est l’état d’esprit observé ces dernières heures en Angleterre, où le club de la Mersey entend bien conjurer le mauvais sort face à sa bête noire. « Il est temps que Liverpool ait une victoire sur les champions d’Espagne, n’est-ce pas ? » s’impatiente par exemple le Liverpool Echo, à quelques heures de ce choc au sommet. Car oui, au-delà du triomphe des Espagnols sur les Anglais en finale de la précédente édition (0-1), au Stade de France, la Casa Blanca aime faire mal aux Reds.

Il faut remonter au mois de mars 2009 pour retrouver trace de la dernière victoire de Liverpool face au Real Madrid. C’était un soir de quart de finale retour de C1, à Anfield, où Steven Gerrard avait notamment inscrit un doublé lors du large succès des Liverpuldiens (4-0), confirmant ainsi leur courte victoire acquise au Santiago-Bernabéu à l’aller (1-0). Cette époque semble révolue. Car depuis, les Reds n’ont plus jamais gagné face au Real. Les pensionnaires de Liga restent sur 6 matchs sans défaite dans cette affiche, dont 5 succès.

Liverpool n’y arrive plus contre le Real Madrid

Le Real Madrid s’était imposé à deux reprises en phases de poules lors de l’édition 2014-2015 (3-0 en Angleterre puis 1-0 en Espagne), avant de doucher les espoirs de Liverpool en finale de Ligue des Champions, à Kiev, en mai 2018 (3-1). Si la formation anglaise a réussi à tenir tête aux Ibériques en quart de finale retour de LdC en avril 2021 (0-0), ça n’a pas suffi pour empêcher les Merengues d’éliminer les pensionnaires d’Anfield après leur défaite à l’aller (3-1). Puis il y a donc eu ce nouveau revers dans une autre finale de Ligue des Champions, le 28 mai 2022.

« Il y a beaucoup d’enjeux, mais nous voulons montrer que nous sommes une bonne équipe. On va essayer de gagner à domicile et de gagner à l’extérieur », a lancé Cody Gakpo en conférence de presse d’avant-match, pour annoncer la couleur malgré tout. « Le Real est toujours super, super compétitif et super difficile à battre. Mais il est tout à fait logique de quand même essayer. C’est le Real Madrid. On ne peut pas jouer à ce niveau sans respect. Ils sont absolument de classe mondiale. C’est une équipe bien constituée et c’est pourquoi c’est si difficile. Mais cela ne veut pas dire que c’est impossible (de les battre, NDLR) », a lui alerté Jürgen Klopp dans la foulée.

En regardant l’historique global de cette confrontation, l’histoire parle en tout cas pour le Real Madrid, qui est sorti vainqueur à 5 reprises en 9 matchs, contre 1 nul et 3 succès pour Liverpool, qui avait remporté l’édition 1980-81 face à la Maison Blanche, à l’époque de Kenny Dalglish. Mais les Reds, qui vivent une saison galère, relèvent la tête en Premier League, où ils viennent d’aligner 2 victoires de rang les ramenant à 6 points du Top 4. Le moral et la confiance seront au rendez-vous face au Real, alors que Liverpool aura à cœur, à travers la C1, de sauver sa saison. Un surplus de motivation pour enfin mettre fin à la suprématie madrilène ?

