Arsenal prépare un coup double à 200 M€ !

La suite après cette publicité

Arsenal peut nourrir des regrets mais aussi beaucoup d’espoirs. Le club a perdu la Premier League après avoir passé l’essentiel de la saison à la première place. Malheureusement pour lui, le rouleau compresseur Manchester City a finalement tout écrasé sur son passage et remporté un incroyable triplé. Forcément, la déception est grande après être passé si près du graal mais on attendait pas vraiment non plus les Gunners à ce niveau-là.

Il s’agit maintenant de confirmer. Cela passe par un mercato conquérant, du niveau de ses rivaux, chose vue trop rarement ces dernières années. Les venues de Zinchenko, Gabriel Jesus et Jorginho, arrachés à de traditionnels concurrents allaient déjà dans ce sens et ce n’est pas terminé. D’après la presse anglaise, Arsenal, qui va retrouver la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2017, est en train de battre les meilleurs clubs anglais dans le dossier Declan Rice.

À lire

Mercato : Arsenal a lancé une offensive à 105 M€ !

Rice et Havertz en approche

Le milieu de terrain de West Ham est pourtant très courtisé. Chelsea a longtemps eu un œil dessus mais l’absence de C1 à la rentrée joue en sa défaveur. À l’international, il y a aussi le Bayern Munich mais les Allemands sont réticents à l’idée d’aligner la somme exigée par les Hammers, surtout qu’ils priorisent d’abord la venue d’un numéro 9. Le vainqueur de la Ligue Europa Conférence demande tout de même 115 M€ (100 M£), ce qu’Arsenal est prêt à mettre.

La suite après cette publicité

Pour le Daily Mail, on entre même dans la dernière ligne droite. Les deux clubs doivent encore s’entendre sur les modalités de paiement; West Ham préférant être payé en deux fois. Ce dossier n’est pas encore conclu qu’en parallèle, la direction des Gunners travaille la piste Kai Havertz. L’Allemand souhaite quitter Chelsea, qui a fixé son prix à 80 M€. Arsenal tente de négocier ce tarif à la baisse vers les 70 M€ mais est disposé à offrir au joueur le même salaire que ce qu’il perçoit actuellement.