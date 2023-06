Mercato : Arsenal a lancé une offensive à 105 M€ !

La suite après cette publicité

Arsenal y a cru. Cette saison, les pensionnaires de l’Emirates Stadium ont longtemps fait la course en tête du championnat de Premier League. Mais c’est finalement Manchester City qui a remporté le titre. Forcément un peu déçus, les Londoniens sont malgré tout fiers de cette belle année. Ils espèrent continuer sur leur lancée en 2023-24. Un exercice au cours duquel ils retrouveront l’UEFA Champions League. Pour être compétitif sur tous les tableaux, Arsenal compte mener un mercato ambitieux.

Une priorité nommée Rice

Mikel Arteta souhaite notamment mettre la main sur un milieu de terrain. Et le technicien ibérique a déjà une priorité absolue. Elle se nomme Declan Rice. Le profil du joueur âgé de 24 ans plaît beaucoup au coach des Gunners. Mais il n’est pas le seul dans ce cas. Thomas Tuchel a glissé son nom aux patrons du Bayern Munich, qui ont assuré avoir la puissance financière pour assumer un transfert de 100 millions d’euros ou plus.

Manchester United, qui est sur le point d’être racheté, est également intéressé. Outre les concurrents, qui sont nombreux et prestigieux, Arsenal doit aussi composer avec les demandes des Hammers. Ces derniers estiment que Rice vaut au moins 100 M£, soit environ 116 M€. Un prix élevé d’autant que le milieu est en fin de contrat en juin 2025 (il est sous contrat jusqu’en 2024 avec une option pour rester un an de plus). Malgré tout, les Gunners sont prêts à mettre le paquet pour doubler la concurrence et enrôler Declan Rice.

Arsenal veut rapidement boucler son transfert

Le Daily Mail assure qu’une offre d’environ 105 M€ a été formulée. Le Telegraph parle plutôt de discussions pour un transfert à 106 M€. Les dirigeants d’Arsenal veulent vite boucler le deal avant que les prix s’envolent. De son côté, West Ham attend que Gunners payent l’intégralité de son transfert en deux ans maximum. Une condition sur laquelle ils ne transigeront pas. Mais Arsenal a bon espoir. Les dirigeants pensent que le projet peut séduire Rice, tout comme le fait de rester sur Londres.

Le Telegraph estime qu’ils sont favoris aujourd’hui. Mais rien n’est encore fait. D’autant que le joueur n’est pas assuré de s’en aller. Questionné hier soir sur son avenir après la victoire en Ligue Europa Conférence, le joueur a confié : «en ce moment, il y a beaucoup de spéculations sur mon avenir. Évidemment, il y a de l’intérêt d’autres clubs mais finalement il me reste encore deux ans à West Ham. J’aime ce club et j’aime jouer pour ce club. Il n’y a encore rien eu. Mon objectif est de jouer pour West Ham en ce moment. Je suis capitaine de ce club et je ne taris pas d’éloges sur cet endroit. Voyons ce qui se passe. Attendons de voir. Qui sait?» Ses patrons visiblement puisqu’ils ont annoncé qu’il serait vendu cet été. La suite au prochain épisode…