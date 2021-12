RC Lens : Seko Fofana, l'homme qui a fait très mal au PSG

La suite après cette publicité

Arrivé à l'été 2020 au RC Lens en provenance de l'Udinese (Italie), Seko Fofana est clairement monté en puissance. Déjà énormément utilisé en 2020-2021 (32 apparitions toutes compétitions confondues, 2 buts, 4 passes décisives), le milieu de terrain est reparti sur des bases encore plus élevées durant l'exercice en cours. Joueur plus que clé pour le coach Franck Haise, l'international ivoirien (4 sélections, 1 but) a encore montré toute son importance samedi soir lors du choc de la 17e journée face au Paris Saint-Germain (1-1).

Auteur de l'ouverture du score sur une frappe lointaine (avec l'aide d'un Keylor Navas qui s'est troué), le joueur aujourd'hui âgé de 26 ans n'a pas fait que ça devant le public de Bollaert. Omniprésent dans l'entrejeu, Seko Fofana a enchaîné les courses tout en gardant une justesse technique. S'il a cadré deux de ses trois tentatives, le principal concerné a surtout réussi 89,7% de ses passes (sur 58, plus haut total côté lensois) et stoppé à plusieurs reprises les Parisiens. Une prestation XXL qui lui a valu une notre de 8,5 sur 10 de la part de notre rédaction, soit autant que l'autre homme du match Jean-Louis Leca.

«A titre personnel, je suis déçu parce que j'estime qu'on devait gagner ce match»

En zone mixte après la partie, le capitaine du RCL a donc partagé ses nombreux sentiments et même s'il y a du positif, Seko Fofana a aussi partagé sa déception : «de la fierté. Un peu de déception, mais on n'a pas à rougir parce qu'on a tout fait. Malheureusement, face à une très bonne équipe... Ils font la différence ce soir, il y a énormément de déception. On tenait le match jusqu'au bout, je suis déçu. (...) Ouais, je pense que c'est l'un de nos meilleurs matches. Il faut prendre les choses positives mais à titre personnel, je suis déçu parce que j'estime qu'on devait gagner ce match. Mais il faut prendre du recul.»

Sur le plan personnel, l'ancien élément du SC Bastia est surtout revenu sur son but avec cette frappe de loin. Et comme un symbole, il en avait parlé avec ses proches. «Oui, je l'ai dit avant le match à mon entourage. J'ai eu une situation et elle est allée au fond, je suis content. J'ai eu de la réussite, maintenant il faut continuer à travailler. On va préparer le prochain match et espérer faire mieux», a conclu le Lensois. Avec un Seko Fofana à ce niveau, le RC Lens peut donc entrevoir de belles choses, et les Sang-et-Or auront encore besoin de lui la semaine prochaine à Nantes.