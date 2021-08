Liga : Auteur d'un doublé, Karim Benzema lance le Real Madrid

Carlo Ancelotti lance sa saison pour son retour. En déplacement à Alavés dans le cadre de la première journée du Championnat d'Espagne, le Real Madrid se présentait avec une charnière Nacho-Militao et la présence d'Alaba et Vasquez sur les ailes. En l'absence de Kroos, Valverde était aligné dans l'entre-jeu alors que Hazard, Benzema et Bale, de retour au Real Madrid après un prêt à Tottenham, complétaient le trio d'attaque de la Maison Blanche.

Décevant dans le jeu en première période, le Real Madrid, peu inspiré dans ses premières minutes s'est procuré trop peu d'occasions pour inquiéter l'arrière-garde d'Alavés. Pons s'offrait même la meilleure occasion de la mi-temps pour les Babazorros (38e). Il aura fallu attendre la seconde période et le réveil de Benzema pour voir le Real Madrid faire la différence. Dès le retour des vestiaires, Vasquez trouvait en retrait Hazard dans l'axe. Le Belge a talonné pour servir l'international français, qui a parfaitement conclu d'une belle volée à l'entrée de la surface (1-0, 48e).

Le festival Benzema

Quelques instants plus tard, les Merengues faisaient le break. Sur centre de Modric à la suite d'un corner, Nacho parvient à échapper au marquage au premier poteau et peut s'offrir le deuxième but en taclant directement dans les buts de Pacheco (2-0, 56e). En moins de quinze minutes, Madrid creusait le score et Benzema s'offrait déjà son premier doublé de la saison. Après un gros travail de récupération de Valverde, l'Uruguayen remise en retrait pour l'ancien Lyonnais, qui peut conclure en deux temps et permettre au Real de prendre le large (3-0, 62e).

Malgré la réduction du score de Joselu sur penalty (3-1, 65e), les hommes d'Ancelotti s'imposent avec un dernier but de Vinicius de la tête, sur un joli centre d'Alaba (4-1, 90e+3). Le Real Madrid effectuera un nouveau déplacement à Levante dans le cadre de la deuxième journée.