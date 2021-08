OGCN-OM : le sous-entendu osé de Jean-Pierre Rivère sur Mattéo Guendouzi

La suite après cette publicité

Le feuilleton continue autour des incidents lors de la rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille dimanche dernier. Dans des propos récoltés par L’Équipe, le président des Aiglons Jean-Pierre Rivère a regretté le comportement des Marseillais avant et pendant l'échauffourée, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes : «joueurs, entraineur, staff, dirigeants, et personnel de sécurité de l’OM n’ont eu de cesse d’envenimer la soirée. Là où il est de la responsabilité des acteurs de l’apaiser», peut-on lire dans un communiqué de l'OGCN.

Le dirigeant maralpin a même nié les coups subis par le milieu de terrain de l'OM Mattéo Guendouzi (22 ans) : «mis à part sur la photo que l’on voit partout (un supporter est en garde à vue pour s’en être pris à Payet, ndlr), il n’y a pas eu de violence sur des joueurs de l’OM. Au passage, Guendouzi, images à l’appui, n’a pas de traces dans le cou quand il est sur la pelouse», a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien.