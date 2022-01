Aston Villa : Steven Gerrard ravi de retrouver Philippe Coutinho

Indésirable au FC Barcelone, Philippe Coutinho (29 ans) a été prêté à Aston Villa pour six mois, avec une option d'achat estimée à 40 millions d'euros. Le milieu de terrain auriverde retrouve ainsi Steven Gerrard, manager du club de Birmingham et ancien coéquipier du Brésilien à Liverpool. Son arrivée à d'ailleurs séduit l'ex-légende des Reds, ravi de pouvoir compter sur lui pour la suite de la saison.

«Philippe est actuellement en train de finaliser ses documents et nous sommes impatients de le voir sur le terrain d'entraînement avec le groupe mercredi à Bodymoor. C'est un footballeur exceptionnel qui possède un CV très impressionnant, avec de nombreuses distinctions. Je suis vraiment heureux que nous ayons pu le recruter et je suis impatient de travailler avec lui. C'est un joueur avec lequel j'ai aimé jouer auparavant et je sais que le reste de l'équipe d'Aston Villa bénéficiera de sa qualité et de son expérience», a expliqué le coach des Villans.

Philippe Coutinho has successfully completed his medical and is currently in France obtaining a work permit.



