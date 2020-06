Séville-FC Barcelone : les compos probables

La suite après cette publicité

Duel au sommet ce soir en Espagne. Alors que le Real Madrid est revenu à deux longueurs du FC Barcelone suite à sa victoire 3 buts à 0 hier contre Valence, les Blaugranas ont l'occasion de remettre les hommes de Zinedine Zidane à cinq points aujourd'hui à partir de 22h. Mais la mission de Lionel Messi et de ses coéquipiers ne sera pas facile puisque les Culés se déplacent en Andalousie pour y affronter Séville, troisième du classement de Liga.

Une rencontre pour laquelle Julen Lopetegui pourra compter sur un groupe au complet, excepté sur Nolito, récemment parti au Celta Vigo. Sur le papier, l’ancien sélectionneur de l’équipe d’Espagne devrait d’ailleurs proposer une formation alignée en 4-3-3. Vaclik garderait les cages derrière une défense composée du quatuor Navas-Koundé-Diego Carlos-Reguilon. Un cran au-dessus, c’est un milieu à trois formé de Gudelj, Fernando et d’Oliver Torres qui est pressenti.

Plusieurs absents au Barça

Devant, l’inamovible Ocampos ferait équipe avec De Jong (buteur lors du dernier match des Sévillans contre Levante) et Munir. Côté catalan, Quique Setién devra composer sans Dembélé, Sergio Roberto ni De Jong, tous blessés. Sans oublier Umtiti, suspendu. Cela n’empêchera pas le successeur d’Ernesto Valverde d’aligner un onze qui devrait avoir fière allure.

Sans surprise, ter Stegen sera le dernier rempart. Devant lui, Semedo, Piqué, Lenglet et Alba assureront l’assise défensive. Le milieu de terrain sera le secteur de jeu le plus remanié avec Busquets en sentinelle devant Arthur et Vidal. Enfin, Setién devrait aligner son trio magique Messi-Suarez-Griezmann, avec, on l’espère, plus de réussite pour le Français après ses dernières prestations très critiquées.