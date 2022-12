EFL Cup : Manchester City se défait de Liverpool et se qualifie pour les quarts de finale

La suite après cette publicité

Quelques jours après la fin de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, c’est déjà le retour à la compétition pour les clubs anglais, avec les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise avant la Premier League et son traditionnel Boxing Day la semaine prochaine. Tandis que Manchester United et Nottingham Forest ont déjà décroché leur ticket pour le stade suivant, Manchester City et Liverpool s’affrontaient à l’Etihad Stadium pour une place en quarts de finale de la deuxième coupe nationale, après la FA Cup. Un retour à la compétition pour deux grands attaquants du football outre-Manche, Erling Haaland chez les Cityzens et Mohamed Salah côté Reds, qui n’ont pas disputé le Mondial qatari, respectivement avec la Norvège et l’Egypte.

Dès le début de match, le Cyborg, sans match officiel depuis plus d’un mois, n’attendait pas pour allumer la première mèche mais ratait sa frappe à l’entrée de la surface (1e). Darwin Núñez lui répondait dans la foulée mais Aymeric Laporte coupait la trajectoire de balle (2e). Le jeune Cole Palmer n’était pas loin d’ouvrir le score devant son public s’il venait utiliser la bonne surface du pied pour reprendre le bon centre de Haaland. Finalement, c’est ce dernier qui débloquait la marque pour les locaux d’une superbe tête devant Joe Gomez pour tromper Caoimhín Kelleher (1-0, 10e). Dix minutes plus tard, sur un bon travail de Joel Matip à droite, Fabio Carvalho reprenait le centre du Camerounais et trouvait le petit filet de Stefan Ortega (1-1, 20e).

Une fin de rencontre tendue

Battu par le Norvégien dans le premier quart d’heure, le gardien de Liverpool gagnait néanmoins ses duels avant la pause face à Ilkay Gundogan (36e) et Nathan Aké (37e). Les Reds, actuels 6es du championnat, pouvaient même rentrer au vestiaire face au dauphin du leader Arsenal avec l’avantage si leur attaquant uruguayen était plus précis sur ses deux occasions, non cadrées (42e, 45+2e). Au retour des vestiaires, Riyad Mahrez n’attendait pas pour redonner l’avantage aux Skyblues d’un très bel enroulé, précédé d’un contrôle orienté parfait sur l’ouverture de Rodri (2-1, 47e). Dans la foulée, Mohamed Salah remettait les deux équipes à égalité de son pied gauche, servi par Núñez (2-2, 48e).

Si les débats semblaient s’équilibrer jusqu’à l’heure de jeu, Kevin De Bruyne profitait de la passivité défensive adverse pour servir rapidement Aké dans la zone de vérité, qui n’avait plus qu’à propulser le ballon d’un coup de casque, mal évalué par Kelleher (3-2, 58e). La dernière demi-heure paraissait plus tendue entre les deux formations, entre l’impact physique dans les duels et les paroles entre les joueurs, entraînant une dispute entre Rodri et Fabinho (79e), suivi d’un mauvais geste de Naby Keita sur Rico Lewis dans le rond central (83e). Score final : 3 buts à 2 pour Manchester City, qui débute parfaitement sa seconde partie de saison avant de se déplacer à Leeds pour le Boxing Day, tandis que Liverpool ira jouer sur la pelouse d’Aston Villa.