Coupe du Monde 2022 : l'immense fierté du Maroc après l'incroyable parcours au Qatar

Voilà une épopée dont se souviendront très longtemps les Marocains, et cette Coupe du Monde 2022 restera à jamais gravée dans les mémoires des supporters des Lions de l'Atlas. Les troupes de Walid Regragui ont en effet déjoué tous les pronostics au Qatar, terminant premiers du groupe F devant la Croatie, la Belgique et le Canada, avant d'éliminer l'Espagne puis le Portugal, et de tomber en demies contre l'équipe de France, championne du monde en titre. Mais le visage et l'état d'esprit affichés par le Maroc, première nation africaine à atteindre le dernier carré, ont séduit tout au long de la compétition planétaire.

Ce samedi, les Lions ont encore bataillé face à la Croatie, dans la petite finale de ce Mondial 2022, finissant tout de même par s'incliner (2-1) au terme d'un match où ils ont une nouvelle fois joué avec le cœur. « On a voulu faire plaisir à notre public jusqu'au bout. Honnêtement, les garçons ont tout donné jusqu'à la dernière minute », a d'abord assuré Walid Regragui au micro de TF1, avant d'en dire plus chez nos confrères de beIN SPORTS, toujours dans un franc-parler rafraîchissant. « On a manqué de justesse et de fraîcheur. On ne va pas se mentir, on a été au bout du bout. On a été à notre maximum, le moteur, il a cassé aujourd'hui. Il nous manquait Romain (Saïss), Aguerd, Mazraoui. On perd Dari dans l'axe. On finit avec une charnière centrale inédite, les cadres étaient fatigués. Mais on a essayé de ramener de la fraîcheur avec les jeunes, ils ont donné ce qu'il fallait. »

Regragui fair-play, fier et déjà tourné vers le futur

Toujours aussi lucide et réaliste face aux médias, le sélectionneur marocain de 47 ans a aussi fait preuve d'un fair-play remarquable après ce match pour la 3e place. « Félicitations à la Croatie, je pense qu'ils méritent la 3e place, ils ont beaucoup plus d'expérience que nous, a-t-il confié. [...] La défaite, elle est amère, mais elle est méritée en tout cas. » Si cette ultime défaite a de quoi laisser des regrets au peuple marocain, puisqu'elle ne confirme pas les belles choses montrées par cette équipe du Maroc pendant 4 semaines, Walid Regragui a insisté sur le côté positif de ce Mondial qatari.

« On va apprendre de cette Coupe du Monde, on sait qu'il faudra revenir encore plus fort, les gens vont nous attendre, a souligné Regragui. Mais on est quand même heureux à la fin, on est dans les 4 meilleures équipes du monde. On a donné un beau spectacle et une belle image de l'équipe, on n'a jamais lâché. On va apprendre et continuer à travailler. » Et le héros du Maroc de conclure sur une note symbolique. « Ce que je retiens, c'est qu'on a uni notre pays pendant un mois, tout le monde était heureux et il y a que le football qui peut faire ça. » Le Maroc a en tout cas de quoi être fier et peut rêver pour l'avenir.