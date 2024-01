SPL : les Saoudiens ne veulent pas entendre parler d’un retour de Benzema en Europe

Arrivé en grande pompe l’été dernier en provenance du Real Madrid et en dépit d’une première partie de saison encourageante à l’image de ses statistiques personnelles (11 buts en 19 rencontres toutes compétitions confondues), l’aventure de Karim Benzema à Al-Ittihad commence à tourner au vinaigre. Récemment écarté du stage de reprise par la formation de Djeddah en raison de sa relation tendue avec son entraîneur Marcelo Gallardo, l’attaquant français ne semble plus faire l’unanimité dans le cœur de ses supporters. Depuis, les rumeurs au sujet d’un retour en Europe, en direction d’un environnement jugé plus compétitif, s’intensifient à mesure que les jours s’égrènent.

Malgré tout, l’ancien Madrilène ne devrait pas quitter l’Arabie saoudite cet hiver. D’une part, le principal intéressé a déclaré lui-même qu’il n’avait aucune intention de changer d’air. D’autre part, les patrons du football saoudien refusent catégoriquement d’envisager ce scénario qui serait considéré comme un saut en arrière à l’heure où certaines stars cherchent à fuir la Saudi Pro League. Le quotidien sportif ajoute également que les plus hauts responsables du fonds d’investissement public (PIF) auraient entamé des discussions avec d’autres clubs majeurs du pays pour satisfaire les exigences du Nueve.