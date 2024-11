PSG - Toulouse : João Neves, l’homme à tout faire de Luis Enrique

Qu’est-ce qu’il ne sait pas faire ? Depuis son arrivée au PSG, Joao Neves est probablement l’un des meilleurs parisiens. Débarqué en provenance de Benfica sur la pointe des pieds, il n’a pas tardé avant de rapidement s’imposer dans l’entrejeu parisien. Il faut dire que du haut de ses 20 ans, il possède une large palette technique et tactique. Et cela a de quoi plaire à Luis Enrique qui en a fait un de ses leaders techniques sur le terrain. Ce vendredi soir, il était évidemment titulaire face au TFC.

Dans une équipe remaniée ou presque, il avait la lourde tâche de dicter le tempo du match et surtout de garantir l’équilibre d’une formation résolument offensive. C’est ce qu’il a réussi à faire avec brio dans ce match. Et pas qu’une fois. Dans le top 3 des joueurs parisiens ayant réussi le plus de passes (avec Beraldo et Skriniar), l’international portugais a aussi dû faire dans le dépassement de fonction pour aider son équipe à se montrer dangereuse offensivement. C’est lui qui a d’ailleurs ouvert le score d’une reprise sublime sur un bon service d’Achraf Hakimi.

45 minutes en tant que latéral gauche

Un but somptueux qui a sorti son équipe d’une soirée bien peu emballante. Preuve de sa capacité à s’adapter à toutes les situations, au retour des vestiaires, il était aligné en tant que… latéral gauche. Luis Enrique décidait de faire sortie Yoram Zague et c’est donc Neves qui se retrouvait dans le couloir gauche. On pouvait alors craindre une baisse de sa part. Mais non. Au contraire. Même dans cette position, il a multiplié les interventions, les duels gagnés et a même distribué quelques caviars à ses partenaires. Une reconversion franchement bluffante surtout que Toulouse tentait, tant bien que mal, de pousser pour égaliser et donc passait par son côté. «J’essaie de toujours donner le meilleur de moi-même et dans n’importe quelle position, c’est l’une de mes qualités. J’essaie de jouer avec qualité et intensité en donnant le meilleur pour l’équipe», a confié le principal intéressé en zone mixte sur son repositionnement.

Un avis partagé par son coach Luis Enrique en conférence de presse même s’il a été plus dur dans son analyse. « Il a joué numéro six puis arrière gauche, on voulait utiliser sa capacité de relance à l’arrière. Quand un milieu marque, on insiste dessus. Pour dire vrai, je suis encore plus satisfait de sa deuxième mi-temps, à un poste qu’il ne connaît pas trop. J’ai été très satisfait des options qu’il a donné en étant face au but. ». Qu’importe, João Neves confirme son statut d’intouchable dans cette équipe. «On a très bien fait, on a eu le ballon et on a fait ce qu’on voulait. On a réussi à faire le break. Mon but, c’est surtout collectif. C’était moi mais ça aurait pu être un autre. Donc je suis content. Cette victoire nous donne de la confiance avant le Bayern. On va faire de notre mieux » lançait-il en zone mixte sur son match. Il va maintenant devoir se tourner vers la rencontre face au Bayern Munich en Ligue des champions car le PSG devra miser sur une grande prestation de sa part pour tenter de faire un résultat en Allemagne.