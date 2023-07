Ángel Di María savoure son retour à Benfica

La suite après cette publicité

Treize ans après son départ, Ángel Di María a officiellement fait son retour à Benfica, son premier club européen, où il a signé un contrat d’un an. Présenté hier dans la journée, l’Argentin a déchaîné les foules dans les rues de Lisbonne et a été reçu comme une véritable idole. L’occasion pour l’ancien joueur de la Juve de remercier les supporters présents aux abords de l’Estadio da Luz. «Bonjour à tous. D’abord, je vous remercie tous d’être ici. Je sais qu’au Portugal ce n’est pas normal de faire ce genre de choses. Et aujourd’hui, vous êtes tous ici pour moi. Mes sentiments sont uniques, inégalables. Revenir chez moi, parce que je me sens chez moi ici, c’est quelque chose d’unique».

Et d’ajouter : «sincèrement, je remercie tout le monde, le président (Manuel Rui Costa), de m’avoir permis de revenir encore une fois à la maison. C’est un mélange de plein de sentiments, je les ressens ici, partout… C’est inexplicable. Je vous remercie éternellement d’être venu me recevoir. J’ai eu beaucoup de propositions de plein d’endroits différents mais j’avais l’espoir, l’envie, l’enthousiasme, de venir ici, à la maison, encore une fois, d’être heureux à nouveau. Sincèrement, j’ai choisi avec mon coeur. C’est la réalité. Merci beaucoup.»

