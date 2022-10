C4 : l'OGC Nice piégé à domicile par le FC Slovacko

Alors que trois clubs français concourraient en Ligue Europa ce jeudi soir, l'OGC Nice, quatrième formation tricolore de la soirée, recevait les Tchèques de Slovacko dans un Allianz Riviera à huis clos, et ce en raison des incidents en marge de la réception du FC Cologne début septembre. Dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa Conference, les Aiglons s'inclinaient en fin de match... Très vite dans cette rencontre, le Gym occupait la moitié de terrain adverse et alertait Filip Nguyen par l'intermédiaire d'Andy Delort (3e), avant que Sofiane Diop ne le trompe d'une frappe contrée par sa propre défense (1-0, 14e).

Le portier adverse s'illustrait ensuite à plusieurs reprises dans ses buts (33e, 36e, 54e) et gardait les siens dans ce match. Mais dans un temps fort tchèque, Michal Tomic crucifiait Kasper Schmeichel d'un tir puissant dans le petit filet droit (1-1, 75e). Et en seulement deux minutes, les hommes de Lucien Favre se sabordaient : carton rouge pour Jean-Clair Todibo pour une faute en tant que dernier défenseur (85e). Le coup franc obtenu dans la foulée était transformé par Petr Reinberk (1-2, 87e). Nice perd pour la première fois en C4 et reste dauphin du Partizan Belgrade, vainqueur de Cologne plus tôt dans la soirée.