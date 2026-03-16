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Ligue des Champions

LdC : Nasser al-Khelaïfi présent à Londres pour Chelsea-PSG

Par Allan Brevi
1 min.
Al Khelaifi @Maxppp
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Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, se trouve actuellement à Londres pour assister au huitième de finale retour de Ligue des Champions entre Chelsea et le Paris Saint-Germain, prévu ce mardi soir à Stamford Bridge. Le dirigeant parisien n’avait pas pu assister au match aller, largement remporté par le PSG (5-2).

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Arrivé en Angleterre ce dimanche d’après L’Équipe, le président parisien participait également à des réunions liées à l’organisation de la Finalissima, finalement annulée entre l’Espagne et l’Argentine. Pendant son séjour londonien, il a programmé plusieurs rendez-vous tout en restant attentif à la situation à Doha, où se trouve encore sa famille.

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