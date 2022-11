Premier League : Manchester City chute à domicile face à Brentford

En ouverture de la 16e journée de Premier League, Manchester City accueillait Brentford dans un match un peu particulier puisque c'était le dernier avant le début de la Coupe du monde. Pour cette rencontre importante, car les Cityzens pouvaient reprendre la tête du classement, Pep Guardiola alignait son équipe type et pouvait compter sur le retour d'Erling Haaland dans le XI titulaire. On retrouvait donc bon nombre de cadres en sélection titulaires ce samedi comme De Bruyne, Bernardo Silva ou encore Gundogan. City étant, de toute façon, l'équipe la plus représentée au Mondial.

Mais sur le terrain, tout ne se passait pas comme prévu pour Manchester City et on sentait les joueurs sur le recul. Les hommes de Pep Guardiola étaient un peu trop prudents et avaient du mal à mettre en place leur jeu. Brentford jouait les coups à fond et répondait présent dans l'impact physique. Ce sont d'ailleurs les visiteurs qui ouvraient le score grâce à Ivan Toney. L'attaquant anglais dominait de la tête la défense de City et surprenait Ederson (16e). Un but qui réveillait Manchester City qui se lâchait un peu plus et remettait son jeu en place. Dominateurs, les coéquipiers d'Erling Haaland finissaient pas égaliser logiquement juste avant la mi-temps. Phil Foden envoyait un missile en lucarne et égalisait (1-1, 45e)

Arsenal se frotte les mains

On s'attendait donc à voir Manchester City dominer la partie et dérouler son football en seconde période. Mais il n'en était rien. Les Sky Blues ne parvenaient plus à accélérer et ne montraient pas leur meilleur visage, bien au contraire. Kevin De Bruyne semblait traverser la rencontre sans briller comme il le fait d'habitude. De son côté, Erling Haaland était assez discret et n'avait quasiment rien à se mettre sous la dent. Gundogan faisait preuve de trop d'imprécisions techniques. Toutes ces petites choses ne permettaient pas à Manchester City de faire tomber un Brentford bien en place. Et le pire était à venir.

La tête ailleurs, Manchester City se faisait punir en fin de match. C'est Ivan Toney qui s'offrait un doublé dans le bout du temps additionnel (1-2, 90e+7). Si les joueurs de City avaient sans doute en tête le Mondial et une possible blessure, ils laissent surtout l'occasion à Arsenal de prendre 5 points d'avance avant la trêve. Les Gunners sont d'ailleurs assurés de terminer en tête. Les hommes de Guardiola, défaits ce samedi, devront faire beaucoup mieux fin décembre pour ne pas prendre trop de retard dans une saison assez particulière. De son côté, Brentford confirme son bon début de saison et s'accroche à sa 10e place.