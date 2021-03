OM : l'anecdote de Nasser Larguet sur les jeunes du centre de formation

Que les minots du centre de formation de l'Olympique de Marseille se le disent, Nasser Larguet sera toujours là l'année prochaine. L'actuel entraîneur intérimaire de l'OM, qui laissera la place à Jorge Sampaoli après la rencontre de Coupe de France disputée face au Canet-Roussillon FC, dimanche (21h), l'a confirmé en conférence de presse. Pas de retour à Caen. «Jusqu’à preuve du contraire, je suis le responsable du centre de formation, je suis le formateur de l'OM, je le suis, je le suis encore. Je suis là pour la saison prochaine.»

La suite après cette publicité

De retour aux affaires avec les jeunes olympiens dans les prochains jours, donc. Et interrogé sur le potentiel du vivier marseillais, Nasser Larguet a livré, par le biais d'une anecdote, une réponse très nuancée. «Oui il y a des joueurs de potentiel, mais je me méfie tant qu'ils n'ont pas encore mis les pieds au moins à l’entraînement avec les pros. J'en ai eu un qui est venu s'entraîner avec nous, qui a été très bon et qui le jour du match avec les U19 se permet de faire une panenka sur un penalty. Ce n'est pas comme ça que je vois l'avenir d'un jeune en professionnel. Il faut qu'ils gardent du sérieux, de la concentration et la performance.»