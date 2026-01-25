CAN 2025 : Pape Gueye se lâche sur la panenka ratée de Brahim Diaz

Lors de la finale de la CAN 2025, le Sénégal affrontait le Maroc dans un match historique. La rencontre avait connu un moment surréaliste, lorsque le Sénégal avait quitté le terrain en signe de protestation après une décision arbitrale controversée, entraînant plusieurs minutes d’arrêt avant la reprise. À la dernière seconde du match, Brahim Diaz se présentait face au gardien sénégalais pour tenter une panenka, un geste audacieux… qu’il a considérablement manqué. Dans une interview accordée à Téléfoot, Pape Gueye, auteur du but décisif qui offrait le titre au Sénégal, est revenu sur ce penalty raté.

« La panenka de Brahim ? Je ne l’aurais pas faite, c’est un risque que je n’aurais pas pris. Mais s’il marque, je pense qu’il est derrière Zidane », a-t-il déclaré. Le milieu sénégalais a également évoqué la polémique autour du départ temporaire du terrain par son équipe : « si on regrette d’être sortis ? On est des humains, on peut se tromper. On l’a reconnu, on est revenus sur le terrain. Il faut retenir le positif : c’était une compétition bien organisée par le Maroc. » Voilà qui est plus clair.