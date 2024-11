PL : Tottenham renverse Aston Villa

Suite de la 10e journée de Premier League et nouveau choc entre deux belles formations. Très irrégulier, Tottenham a déjà essuyé quatre défaites en championnat cette saison, là où Aston Villa n’a connu qu’une seule fois l’échec, contre Arsenal (0-2) lors de la deuxième journée. Pour les deux clubs, une victoire était donc nécessaire cet après-midi pour rester dans la course, à l’Europe d’un côté et au podium de l’autre. Après quelques occasions, les Spurs ont lâché prise et ont encaissé l’ouverture du score à la demi-heure de jeu. Sur un corner frappé par Lucas Digne, Morgan Rogers a réussi à suivre le ballon et à l’envoyer au fond des filets (32e, 0-1). La première période a été logiquement dominée par les hommes d’Unai Emery, qui fête ce dimanche son 53e anniversaire, face à un Tottenham décevant.

Au retour des vestiaires, le discours d’Ange Postecoglou à ses joueurs avait probablement fait de l’effet. Dès la 48e minute de jeu, Brennan Johnson a repris un centre d’Heung-Min Son et a permis à son équipe de recoller au score (48e, 1-1). Par la suite, Dominic Solanke a lobé le gardien adverse et fait la différence pour son équipe (75e, 2-1). Le joueur s’est même offert un doublé quelque temps après (79e, 3-1). Durant le temps additionnel, James Maddison est venu définitivement éteindre les derniers espoirs adverses grâce à un superbe coup franc direct (96e, 4-1). Belle opération pour Tottenham qui pointe dorénavant à la 7e place du Championnat avec 16 points. Aston Villa passe, de son côté, à la 5e position avec 18 points.