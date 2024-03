OM-Villarreal : Amine Harit dégouté pour ses supporters

L’Olympique de Marseille accueillera le Villarreal de Marcelino pour le 8e de finale aller de Ligue Europa, le 7 mars prochain. Mais pour ce choc européen face à son ex-entraîneur du début de saison, les Olympiens devront faire sans leur groupe de supporters. En effet, le Virage nord de l’Orange Vélodrome a été fermé à la demande de l’UEFA, qui a prononcé cette sanction pour utilisation de fumigènes lors de la réception du Shakthar Donetsk (3-1). Une décision que n’approuve pas Amine Harit (26 ans).

«Honnêtement, c’est plus au niveau visuel et sonore que ça change. Quand on est dans le match, on s’en rend pas compte. Oui, ça fait beaucoup moins de bruits. Moi, je suis dégoûté. Les stades remplis, les ambiances de feu, c’est ce qui fait la beauté de la Coupe d’Europe. C’est dommage, mais on ne va pas s’apitoyer sur notre sort. On sait que le Vélodrome, c’est notre force cette année», a avoué l’international marocain en conférence de presse.

