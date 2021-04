Tottenham: José Mourinho a vidé son sac pendant 4 heures avant son départ

Eliminé de la Ligue Europa et actuellement sixième de Premier League à cinq journées de la fin, Tottenham a décidé de se séparer de José Mourinho lundi. Arrivé sur le banc des Spurs en novembre 2019, le technicien portugais aura donc passé un an et demi dans la capitale anglaise. Mais avant de partir, le «Special One» a souhaité mettre les choses au clair avec ses joueurs.

La suite après cette publicité

D'après les informations du Telegraph, José Mourinho s'est en effet entretenu avec Harry Kane et ses coéquipiers pendant quatre heures ! Le média britannique affirme que le coach de 58 ans a lâché ses vérités à plusieurs éléments. Il faut dire que le passage du Portugais à Tottenham n'a pas été parfait. On pense à sa brouille avec Danny Rose ou ses problèmes avec Dele Alli.