PSG - Rennes : Luis Enrique est aux anges

Ce vendredi, le PSG a déroulé face au Stade rennais en ouverture de la sixième journée de Ligue 1. Portés par un grand Barcola, les Parisiens ont réalisé une prestation plus qu’aboutie. Meilleurs du début à la fin, malgré quinze dernières minutes poussives, les hommes de Luis Enrique se sont préparés de la meilleure des manières avant le rendez-vous de Ligue des Champions contre Arsenal.

La suite après cette publicité

Au terme de la rencontre, le technicien espagnol a expliqué qu’il était satisfait au micro de BeIN Sports : «C’était un match très complet depuis le début. Nous avons eu beaucoup d’occasions. On a marqué trois buts mais on aurait pu en marquer davantage. La Ligue des champions ? On va jouer contre un autre favori (Arsenal), ce sera un match stimulant. On va se préparer.»