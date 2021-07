Morgan Schneiderlin veut rester à l'OGC Nice

Pour sa première saison à l'OGC Nice, Morgan Schneiderlin (31 ans) a été servi. Le collectif n'a pas réussi à s'entendre et Patrick Vieira a fini par être démis de ses fonctions. Malgré une fin de saison légèrement plus positive, il s'agira de faire bien mieux avec Christophe Galtier. Même si le club a perdu 3-0 en amical contre Lausanne-Sport ce samedi, le milieu de terrain espère bien jouer le haut du tableau avec le Gym. Et c'est bien pour cela qu'il se voit rester au club cet été, malgré des rumeurs qui ont fait part d'un départ de l'ancien international français (15 sélections).

«Je suis Niçois. J’ai entendu certains bruits mais on ne m’a rien dit personnellement. Dans ma tête, c’est clair. Je n’ai pas discuté de mon avenir avec les dirigeants. Je suis venu pour un projet, je ne veux pas partir comme ça, c’est une certitude. J’ai envie de faire quelque chose de bien pour ce club, réaliser une grande saison. Je me donnerai toujours à 100 %, jusqu'au moment où on me dira qu’on ne veut plus de moi. J’ai eu des moments compliqués la saison dernière mais j’ai toujours mouillé le maillot. Je peux me regarder dans une glace » témoigne Schneiderlin à Nice Matin.